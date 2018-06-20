تشكيلة المنتخب السعودي في لقاء أوروغواي

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، عدة تغييرات على التشكيلة الرسمية لفريقه، لمواجهة أوروغواي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا، حيث تم الدفع بالعويس بدلًا من المعيوف في حراسة المرمى، كما شارك المولد أساسيًا، بعد أن كان على دكة البدلاء، في المباراة الماضية، أمام روسيا.

وجاءت تشكيلة الأخضر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك، أسامة هوساوي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، هتان باهبري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد.