المصدر: جيلندزك - رويترز

تابع 99.6 في المئة من مشاهدي التلفزيون في أيسلندا أول مباراة لمنتخب بلادهم في كأس العالم لكرة القدم عندما فرض الفريق التعادل 1-1 على الأرجنتين التي قادها ليونيل ميسي السبت الماضي.

ووفقاً لبحث أجرته شركة جالوب، فإن هذه المباراة حطمت الرقم القياسي في نسبة المشاهدة التلفزيوني ة لحدث رياضي في تاريخ أيسلندا، الذي يعود لبطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

وقال فالجير فيليالمسون، مسؤول البحث الإعلامي بمحطة آر.يو.في العامة لرويترز: «تم رصد إشارات بث بنسبة 60 في المئة (تابعها مشاهدون بلغت نسبتهم 99.6 في المئة من مشاهدي التلفزيون بالبلاد)».