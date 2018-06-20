العقبي:تونس لم تفقد الأمل

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد مراد العقبي المدرب المساعد بالمنتخب التونسي لكرة القدم أن فريقه لم يفقد الأمل في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا رغم هزيمته في المباراة الأولى للفريق أمام نظيره الإنجليزي 1 - 2 أول من أمس.

وقال العقبي: «طبعا، علينا أن ننسى مباراة الأمس تماما. ولكن علينا أن نستخلص منها الإيجابيات ونعالج السلبيات وأن نحلل المباراة بشكل جيد ونستفيد منها. أكيد الأمل لا يزال قائما ولدينا ما نقوله في هذا المونديال». وأضاف: «أرجو أن يسترد اللاعبون إمكانياتهم البدنية والذهنية في أسرع وقت ممكن. علينا العمل والاجتهاد للظفر بثلاث نقاط في اللقاء المقبل أمام المنتخب البلجيكي يوم السبت المقبل».