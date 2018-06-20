بيرو جاهزة لموقعة الحياة أو الموت

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد لويس أدفينكولا، مدافع منتخب بيرو، أمس، أن مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا غداً ، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018 ، هي المباراة الأهم في حياته وحياة زملائه من اللاعبين.

وقال الظهير الأيمن لمنتخب بيرو: «الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لهم هو أن هذه المباراة ستكون المباراة الأهم في حياتنا، وإننا سنخرج إلى الفوز أو الموت». ورداً على سؤال عما إذا كانت بيرو قادرة على تحقيق المفاجأة، أجاب أدفينكولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قائلاً: «لقد أتينا من أجل هذا، لا يوجد مستحيل، بيرو قادرة على الفوز على أي فريق».