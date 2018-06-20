مدرب اليابان سعيد بالفوز على كولومبيا

المصدر: سارانسك - د ب أ

أعرب اكيرا نيشينو المدير الفني لمنتخب اليابان عن سعادته البالغة بفوز فريقه على نظيره الكولومبي 2 -1 أمس على استاد موردافيا أرينا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة جزاء نفذها شينجي كاغاوا بنجاح، حيث تزامنت ضربة الجزاء مع طرد كارلوس سانشيز لاعب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي أدرك منتخب كولومبيا التعادل قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق خوان كينتيرو ولكن يويا أوساكو سجل هدف الفوز للساموراي الياباني في الدقيقة 73. وقال نيشينو «بالتأكيد كان لنا أفضلية عبر الزيادة العددية». وأضاف «قلت للاعبين إن الأمر لا يتعلق فقط بعدد اللاعبين وعلينا أن نلعب بشكل أفضل منهم».