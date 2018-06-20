مدرب كولومبيامحبط

المصدر: سارانسك - د ب أ

أبدى الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب كولومبيا حزنه الشديد لخسارة فريقه على يد نظيره الياباني 1 /2 أمس، على استاد موردافيا أرينا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة جزاء نفذها شينجي كاجاوا بنجاح، حيث تزامنت ضربة الجزاء مع طرد كارلوس سانشيز لاعب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي أدرك منتخب كولومبيا التعادل قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق خوان كينتيرو ولكن يويا أوساكو سجل هدف الفوز للساموراي الياباني في الدقيقة 73.

وقال بيكرمان «في الوقت الحالي نشعر بالألم، لأنه بعد كل هذا المجهود الكبير خسرنا، لأننا كنا مستنزفين».

وأضاف «المنتخب الياباني سنحت له فرص وقد استغلها».

وختم بالقول «الناس التي جاءت من كولومبيا بآمال عريضة، إنه لأمر مؤسف أنهم لم يشاهدوا مباراة أفضل من كولومبيا».