فهد عبد الرحمن: غياب التمركز وراء هدف الوقت القاتل

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

أكد فهد عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل السابق، أن غياب التركيز يقف وراء الأهداف التي تلقتها منتخباتنا العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم في الوقت القاتل، مشيراً إلى أن أهمية المباراة تكمن في بداياتها ونهايتها والتركيز مطلوب في هذين الوقتين تحديداً.



وقال: بعض المنتخبات العربية دخلت المباريات بقوة وقدمت مردوداً طيباً، لكنها للأسف لا تحافظ على هذا المردود طوال المباراة، حيث يضيع التركيز كله عقب تسجيل هدف، ويحل بدلاً عنه نشوة الفرحة سواء بتسجيل الهدف أو بالتعادل، ما يفقدها التركيز ونسيان لاعب كرة القدم لواجباته داخل المستطيل الأخضر، وبالتالي تستقبل شباكه الأهداف التي تأتي غالباً في الوقت القاتل، موضحاً أن على لاعبي كرة القدم التركيز طوال وقت المباراة.



