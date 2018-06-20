جماهير المكسيك تنفق أموالاً طائلة للاستمتاع بالمونديال

المصدر: Ⅶ مكسيكو سيتي - د ب أ

كشف الاتحاد الوطني للتجار الناشئين في المكسيك، أن كل عائلة مكسيكية ستنفق 68 دولاراً عند مشاهدتها كل مباراة المنتخب في المونديال.

وقال الاتحاد في بيان : «الصراخ بعد الهدف سيكون مكلفاً، جماهير الكرة تنفق حتى 1.400 بيزو في كل مباراة، وجبات الإفطار التي تشمل أطباق اعتيادية يتناولها الأشخاص في عطلة نهاية الأسبوع أو الأطعمة المشوية وأطباق اللحوم ستكون هي الأكثر كلفة».

توقيت

وتقام مباريات المونديال في الصباح الباكر أو في منتصف النهار حسب التوقيت المحلي للمكسيك، حيث يتناول المشاهدون وجبة الإفطار خلال مشاهدتهم للمباريات، ولكنها تكون معدة بشكل استثنائي لتشمل أطعمة تقدم خصيصاً في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للتجار الناشئين، كواوهتيموك ريفيرا: «خلال المباراة الماضية للمكسيك أمام ألمانيا، كيلوغرام اللحم أو المشويات وصل إلى 280 و360 بيزو وهذا يجب أن نضيف مستلزمات أخرى ما يجعل الكلفة تصل إلى 1.400 بيزو».