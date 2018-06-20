المصدر: عواصم - وكالات

قطع مشجع إنجليزي يدعى غراهام كنتسلي ألفي كيلومتر، لمؤازرة منتخب بلاده . واحتاج كنتسلي إلى خمسة أسابيع، لقطع نحو ألفي كيلومتر لحضور مواجهة إنجلترا وتونس، التي أقيمت أمس في فولغوغراد. وعلى متن اليخت الخاص به «شارلين» ، أبحر كنتسلي من نهر «الدانوب»، واجتاز البحر الأسود، قبل أن يعبر بحر «أزوف»، ويتجه عبر قناة «فولغا-دون» إلى فولغوغراد الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوبي العاصمة موسكو. وقال كنتسلي لحظة وصوله: «راودتني الفكرة لعدة سنوات.. كان دوماً في ذهني أن نصل إلى هذه المدينة قبل المباراة مباشرة».