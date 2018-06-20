فيزاوالسوق الحرةتنقل المباريات في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت فيزا، الشريك الرسمي لخدمات الدفع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وسوق دبي الحرة، بالتعاون مع مطارات دبي، عن توفير تجربة ترفيه مميزة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، تتيح لهم مشاهدة جميع مباريات كأس العالم مباشرة بما في ذلك النهائي في 15 يوليو.

وستبث جميع المباريات في قاعة مشاهدة جرى تصميمها لهذا الغرض بالقرب من البوابة رقم 16 لمغادرة الركاب إلى الطائرة، في الصالة B (المبنى 3) بمطار دبي الدولي. وتتسع القاعة لنحو 100 شخص، وهي متاحة للمسافرين طوال 24 ساعة يومياً خلال فترة انعقاد كأس العالم.