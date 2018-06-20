شاشات عملاقة لمباريات تونس

المصدر: Ⅶتونس - صالح قادري

استعدت الجماهير التونسية في كل مدن وقرى البلاد بأعداد غفيرة لمتابعة مباريات منتخب بلادهم في كأس العالم 2018، بروسيا، وقد استغلت المطاعم والمقاهي الفاخرة فخصصت أماكن شاسعة لمتابعة المباراة عبر شاشات التلفزيون.

وقامت بعض المطاعم بدعاية موسعة لجلب المولعين بكرة القدم، وتم تم تركيب شاشات عملاقة بالحي الرياضي بالمنزه لتمكين أحباء المنتخب التونسي من مشاهدة المباراة وقد حضر قرابة الـ 12 متفرجاً في مقدمتهم وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني إلى جانب العديد من الشخصيات الرياضية واللاعبين السابقين، وذلك خلال مباراة نسور قرطاج الأولى أمام المنتخب الانجليزي.