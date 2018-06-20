الإنجليزبين المونديال و«رويال آسكوت»

المصدر: Ⅶلندن - خالد المهيري

تزامن انطلاق مهرجان رويال آسكوت الملكي يوم أمس في إنجلترا، مع مباريات كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا، مما خلق نوعا من الإرباك بين المتابعين الذين يودون متابعة الحدثين العالميين، مما يستلزم ترتيب الأوراق وتوزيع الاهتمامات بين كرة القدم والمهرجان الكبير.

الصحافة الإنجليزية المتخصصة في سباقات الخيول، تناولت هذا الموضوع، صحيفة «ريسنغ بوست» تحدثت عن تزامن الحدث هذا العام مع مونديال 2018 وتأثيره على مدى المشاهدات الجماهيرية للرويال آسكوت مقارنة بكرة القدم، فالشعب الإنجليزي محب لكرة القدم، وفي الوقت ذاته يود متابعة مهرجان رويال آسكوت الملكي والذي ستختتم فعالياته السبت المقبل.

وخلال المباراة أمس، خلت شوارع العاصمة البريطانية لندن من المارة، حيث امتلأت المقاهي والمطاعم بالجماهير التي شجعت فريق الأسود الثلاثة، لدرجة أن أصواتهم سمعت في الشوارع من شدة التشجيع والإندماج في المباراة.

آمال

من جانبه، لم يخيب المنتخب الإنجليزي آمال الصحافة ووسائل الإعلام، فقبل مباراتهم مع المنتخب التونسي والتي انتهت لصالح الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف، ضغطت الصحافة الإنجليزية على منتخب بلادهم بشكل كبير، صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية قبل اللقاء، قالت إن على المنتخب الإنجليزي إعادة الاعتبار للمنتخبات الكبيرة، خاصة عقب النتائج السيئة للبرازيل والأرجنتين وألمانيا، ويجب على الأسود الثلاثة استغلال الفرصة للوصول إلى مستويات متقدمة في البطولة.

أما الصحف التي صدرت أمس، فاحتفلت بما سمته العدالة الإلهية بعد الهدف الثاني لهاري كين في مرمى المنتخب التونسي، صحيفة «ذا تايمز» أكدت أن حكم اللقاء لم يحتسب ضربتي جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي، فجاء الرد من كين لكي تتحقق العدالة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

فوز

«البيان الرياضي» التقت بعدد من الجماهير الإنجليزية خلال تغطية مهرجان رويال آسكوت، والذين عبروا عن سعادتهم بفوز المنتخب الإنجليزي، في الوقت ذاته مبدين مخاوفهم من انتشار عدوى تدهور أداء المنتخبات المرشحة للقب المونديال، حيث أعرب اوليفر جيمي عن سعادته البالغة بفوز المنتخب الإنجليزي والذي جاء بصعوبة على حد وصفه، موضحاً أن مشوار المنتخب الإنجليزي ليس سهلا، وعليهم أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستهانة بالفرق المشاركة، خاصة بعدما شاهدنا سقوط منتخبات كبيرة مثل البرازيل وألمانيا، مشيراً إلى أنه من الجيد أن يلعب المنتخب الإنجليزي مباراته قبل انطلاقة الرويال آسكوت، حتى نتفرغ لمتابعة مجريات المهرجان الكبير.

رأي

في حين، أكد هاري أوسكار، أن منتخب الأسود الثلاثة قادر على تحقيق النتيجة المرجوة، وأيده في هذا الرأي، ألكساندر ماكس، الذي رأى بأن الإعلام الإنجليزي يضغط على المنتخب، لذا عليهم تخفيف حدة الانتقادات والاحتفال بالفوز.