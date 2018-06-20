مصر أول المغادرين من المونديال الروسي

المصدر: Ⅶموسكو - د ب أ

تأهل المنتخب الروسي إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم منطقياً بتغلبه على المنتخب المصري 3 - 1 محققاً فوزه الثاني أمس، بينما ودع منتخب مصر أيضا البطولة منطقيا بعد الخسارة الثانية على التوالي . وسيضمن المنتخب الروسي التأهل إلى دور الستة عشرة رسمياً، اليوم، في حال فوز منتخب أوروغواي على نظيره السعودي أو تعادلهما بأي نتيجة.

من جهة أخرى، استهل المنتخب السنغالي «أسود التيرانغا» مشواره في المونديال بالفوز على نظيره البولندي 2 - 1 أمس على ملعب سبارتاك موسكو في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة. وتقدم المنتخب السنغالي بهدف عكسي سجله تياغو سيونيك بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37.

وأضاف نيانغ الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 60 ثم رد كريتشوفياك بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

واعتلى المنتخب السنغالي بذلك صدارة المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب اليابان الذي تغلب في وقت سابق اليوم على كولومبيا 2 -1.

وبات المنتخب السنغالي أول فريق أفريقي يتمكن من الفوز على بولندا كما أنه أول فريق أفريقي يهز شباك بولندا في كأس العالم.

كما أصبح المنتخب السنغالي أول فريق أفريقي يحقق الفوز في مونديال روسيا بعد خسارة مصر وتونس والمغرب ونيجيريا في الجولة الأولى. وقبل المونديال خاض منتخب السنغال مباراتين وديتين حيث خسر أمام كرواتيا 1 -2 وفاز على كوريا الجنوبية 2 -صفر فيما تعادلت بولندا مع تشيلي 2 -1 وفازت على ليتوانيا 4 -صفر.