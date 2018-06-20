كين يمنح مكارتني هدية خاصة

المصدر: لندن - د ب أ

أثار هدف اللاعب الإنجليزي هاري كين في مرمى المنتخب التونسي، أول من أمس، حالة من الفرحة العارمة بين أوساط الجماهير الإنجليزية، من بينهم العضو السابق في فريق «بيتلز» الغنائي، بول مكارتني.

وأعرب المطرب البريطاني الذي أكمل أمس عامه السادس والسبعين، امتنانه للفوز الذي حققه المنتخب الإنجليزي، وذلك من خلال رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام».

وقال مكارتني: «أشكر إنجلترا على هدية عيد الميلاد، لقد سعدت جداً». وسجل كين هدفين في المباراة وقاد إنجلترا للفوز 2 - 1 على تونس في أولى مبارياتها في المونديال الروسي، وجاء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من اللقاء.