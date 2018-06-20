دموع في حب بنما

المصدر: موسكو - وكالات

أجهش مدافع بنما رامون توريس، الذي سجل هدف صعود منتخب بلاده لأول مرة إلى بطولة كأس العالم، في البكاء خلال سماع النشيد الوطني لدولته قبل مباراة الفريق الأولى في مونديال روسيا 2018 أمام بلجيكا، أول من أمس.

وقال توريس عقب اللقاء: «سماع النشيد الوطني في المونديال أمر مؤثر للغاية، لقد كنت متأثراً جداً، وتساقطت مني الدموع، كنت سعيداً بهذا الأمر». وأضاف المدافع البنمي قائلاً: «أنا حزين بعض الشيء لأننا خسرنا، على الجانب الفردي والجماعي، أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد للغاية». وخسرت بنما مباراتها الأولى في بطولات كأس العالم أمام المنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة. وتابع: «لقد حدث كل ما كان يجب أن يحدث، والآن، علينا أن نتعافى، وأن نفكر في المباراة القادمة».

وتلتقي بنما مع إنجلترا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وتحدث توريس عن هذه المباراة قائلاً: «في هذه المباراة، علينا أن نحافظ على نهجنا الذي لعبنا به الشوط الأول من المباراة».

وتحول توريس قبل ثمانية أشهر إلى بطل كبير لكرة القدم في بنما، بعدما سجل في مرمى كوستاريكا في الدقائق الأخيرة، الهدف الذي وضع بلاده في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.