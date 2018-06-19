تشكيل منتخب مصر أمام روسيا الليلة

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سيعود المهاجم محمد صلاح هداف المنتخب المصري لتشكيلة الفريق التي ستخوض الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الاولى بنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا المضيفة في سان بطرسبرج اليوم الثلاثاء.

وغاب صلاح عن الهزيمة 1-صفر امام أوروغواي في المباراة الاولى في ظل استمرار تعافيه من اصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال اوروبا الشهر الماضي.

وسيحل صلاح بديلا لعمرو وردة في تشكيلة المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر التي لم يطرأ عليها أي تغيير آخر.

كما سيشارك طارق حامد ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد فتحي ضمن تشكيلة منتخب مصر بعد تأكد سلامتهم وجاهزيتهم للمشاركة.