والد صلاح يوجه رسالة إلى ابنه قبل مباراة روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه والد نجم الكرة المصرية، محمد صلاح، رسالة إلى ابنه، في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية"، وذلك قبيل المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخب مصر مع خصمه الروسي ضمن كأس العالم.

‏وقال صلاح غالي: "أتمنى أن يتم الله شفاك يا بني، وأن أراك في الملاعب بأفضل صورة وأنت في كامل صحتك".

‏وعن فرص فوز المنتخب المصري في مبارياته بكأس العالم، في ظل عدم مشاركة صلاح كلاعب أساسي، قال غالي: "المنتخب المصري ليس محمد صلاح فقط، فهو يضم لاعبين أقوياء على قدر من المسؤولية، وأتمنى أن يحقق الفوز والتأهل إلى المجموعة الثانية".

‏وتابع: "أدعو الله أن ينجح المنتخب في إسعاد الشعب المصري، فنحن شعب بحاجة فعلا لمثل هذه الفرحة ونستحقها".

‏وأضاف: "لنأمل أن تكون الليلة الفرحة فرحتان، الأولى بعيد الفطر والثانية بتألق المنتخب المصري".

‏وسيواجه منتخب الفراعنة، مساء الثلاثاء، المنتخب الروسي في مدينة سانت بطرسبرغ، بحضور جماهير مصرية غفيرة، تضم نخبة من الفنانين والنجوم المجتمع.

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