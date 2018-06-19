ابن طلعت: منتخباتنا قادرة على التأهل

المصدر: Ⅶدبي - عز الدين جاد الله

أكد ياسين بن طلعت حارس مرمى منتخب الجزائر في مونديال إسبانيا 1982، ومدرب حراس مرمى الوصل المخضرم أن المنتخبات العربية لديها القدرة على مواصلة العطاء في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً بروسيا، مشيراً إلى أن لعبة كرة القدم لا تعرف المستحيل ومنتخباتنا العربية الأربعة قادرة على الوصول لمراحل بعيدة في البطولة والتأهل للدور الثاني بالرغم من النتائج المتواضعة التي قدمتها في الجولة الأولى. وأشاد ابن طلعت بمستوى حراس المنتخبات العربية، موضحاً أنهم يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المباريات بحنكة ومقدرة، كما أنهم يمتلكون مهارات فنية عالية.

وعاد الحارس المونديالي السابق بذاكرته للوراء عندما أكد أن ذكرياته مع حراسة المرمى في مونديال إسبانيا 1982 عندما كان حامي عرين المنتخب الجزائري لا تنسى وأن شرف المشاركة في المونديال يستدعي كل المنتخبات على مستوى العالم لأن تقاتل من أجل المشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي لا تعكس الجانب الرياضي فحسب لكنها تعكس كذلك الجوانب الحضارية الأخرى.