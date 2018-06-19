المصدر: موسكو - وكالات

دفع تعادل البرازيل مع سويسرا بالفريق للاقتراب بفارق مباراة واحدة عن معادلة أطول سلسلة له دون انتصار في البطولة والتي تشمل أربع مباريات امتدت على مدار نسختي 1974 و1978. وخسرت البرازيل آخر مباراتين لها على أرضها في نسخة 2014 أمام ألمانيا وهولندا.

وعقب تعادلها 1-1 مع سويسرا ، فإن على البرازيل الفوز على كوستاريكا إذا ما أرادت تجنب معادلة المسيرة السيئة التي مرت بها في السبعينات من القرن الماضي. وفي عام 1974، خسرت البرازيل 2 ـ 0 أمام هولندا و1 ـ 0 أمام بولندا . وتواصلت المسيرة التي لم تفز فيها البرازيل إلى 1978 عندما تعادلت في أول مباراتين بنتيجة 1-1 أمام السويد وسلبيا مع أسبانيا.

وأنهت البرازيل هذه السلسلة بالفوز 1- 0 على النمسا . وتأمل البرازيل، التي فازت في 17 من بين 22 مباراة لها تحت قيادة المدرب تيتي، في الارتقاء لمستوى التوقعات باعتبارها من المرشحين لحصد اللقب.