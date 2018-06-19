تاي شين: لاعبو السويد طوال جداً

قال مدرب كوريا الجنوبية تاي يونغ شين إن لاعبي السويد «أقوياء جدا وطوال القامة، لكننا اعتقدنا انه بإمكاننا التكيف مع حجمهم. هم ربما الفريق الذي يتمتع بأطول قامات بين الـ32 في كأس العالم وسيشكلون تهديدا للجميع». أضاف: «كنا نرغب حقا بالفوز بهذه المباراة، نعرف أن المكسيك ستكون خصما صعبا جدا ولكننا سنستعد جيدا. هم سريعون جدا، نشيطون جدا. فريق جيد جدا. سنقوم بتحليل مبارياتهم ونحاول إيجاد حلول لهم». وكانت مباراة أمس الثانية في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة التي تضم المكسيك وألمانيا، علما أن الأولى حققت مفاجأة كبيرة الأحد بتغلبها على أبطال العالم بنتيجة 1-صفر.