عطل في طائرة «الأخضر» واللاعبون بخير

المصدر: موسكو - أحمد علي

تعرّضت الطائرة التي تقلّ لاعبي المنتخب السعودي، أمس، لعطل تقني في محركها أثناء رحلتها إلى روستوف، قبل أن تحطّ بسلام في المدينة الروسية التي تستضيف مباراة الأخضر والأوروغواي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2018، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب عبر «تويتر» تغريدة جاء فيها: «يودّ الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار روستوف أون دونو، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم».

وتداول مستخدمون لموقع «تويتر» وسم «احتراق طايرة (طائرة) المنتخب»، مع صور وشريط فيديو قصير يظهر اشتعال النيران لبعض الوقت أسفل الجناح الأيمن للطائرة أثناء عملية الهبوط.

ويخوض المنتخب الأخضر مباراته الثانية في المجموعة الأولى التي تضم الأوروغواي ومصر وروسيا، ضد المنتخب الأميركي الجنوبي الأربعاء في روستوف، علماً بأنه تلقى خسارة قاسية في المباراة الافتتاحية ضد البلد المضيف بنتيجة صفر-5.

ختام

وكان المنتخب السعودي الأول، اختتم صباح أمس، تدريباته على ملاعب نادي زينت في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وذلك قبل المغادرة إلى مدينة روستوف استعداداً لمواجهة الأوروغواي غداً.

وكان بيتزي قد فتح التدريبات على مصراعيها لكافة وسائل الإعلام والجمهور في الحصة التدريبية التي بدأت بتمارين إحماء متنوعة قبل أن ينفذ خوان أنطونيو بيتزي تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع، بعدها أجرى مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب نفذ فيها الطريقة الفنية التي سيعمد إلى تطبيقها في لقاء منتخب الأوروغواي، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وسيجري الأخضر مساء اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية عند السابعة والنصف مساءً على استاد روستوف أرينا.

تغييرات

وألمح بيتزي لحدوث تغييرات في تشكيل المنتخب السعودي، حيث حضر الحارس محمد العويس والمدافع علي البليهي والمهاجم فهد المولد في المناورة مع الفريق الأساسي، إذ من المتوقع الزج بهم في لقاء الأوروغواي يوم غدٍ.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة روستوف، أمس الاثنين، عند السابعة مساءً من مطار بولكوفو بمدينة سانت بطرسبورغ إلى مطار بلاتوف الدولي استعداداً لمواجهة المنتخب الأوروغواياني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم وسيعود بعدها الأخضر مباشرة بعد انتهاء المباراة لمقر البعثة في سانت بطرسبورغ.

مؤتمر صحافي

ويعقد المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي مؤتمراً صحفياً عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد روستوف أرينا، وسيكون برفقة بيتزي لاعب الوسط تيسير الجاسم للحديث عن اللقاء الثاني أمام منتخب الأوروغواي.