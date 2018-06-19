أمين حاريث: المُستحيل ليس مغربياً

المصدر: سان بطرسبورغ - البيان الرياضي

أعلن أمين حاريث، نجم المنتخب المغربي ونادي شالكه الألماني، التحدي في وجه المُنتخب البرتغالي، مُؤكداً أن كلمة مُستحيل لا تُوجد في قاموس أسود الأطلس، وسيُقاتلون من أجل تحقيق الانتصار في مُباراتهم المُقبلة أمام أبطال أوروبا البرتغال. وأبدى نجم شالكه الملكي الألماني حزنه وأسفه على الهزيمة التي تلقاها الأسود في مُباراة إيران، مُشيراً إلى أن المُباراة كانت صعبة ومُعقدة، مُشدداً على أنهم سيُحاولون تقديم أفضل ما يملكون في مُباراة البرتغال.



وصرح أمين حاريث قائلاً: «لا يُوجد مُستحيل في قاموسنا وفي قاموس كرة القدم، علينا أن نتحد من أجل هذه المهمة الصعبة.. كُل شيء مُمكن». وأنهى اللاعب الشاب حديثه: «الأسد لا يَموت». وكان أمين حاريث قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في المُباراة الأولى للأسود أمام إيران بعد تقديمه لمُستويات مُحترمة. يُذكر أن أمين حاريث قد توج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني «البوندسليغا» في الموسم المُنقضي.