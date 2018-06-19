بيتكوفيتش يطالب بمزيد من التقدير

المصدر: موسكو - وكالات

يعتقد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا أن فريقه يستحق المزيد من التقدير والإشادة بعدما تعادل 1-1 مع البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في الجولة الأولى في كأس العالم أول من أمس. وقال بيتكوفيتش «أتمنى أن يتم النظر إلينا... والتعامل معنا بجدية أكبر.

في بعض الأحيان نفتقر للتقدير وهذا أمر مؤسف». وأضاف «خلال اللعب أمام البرازيل وإسبانيا نجحنا في الاستحواذ على الكرة ونجحنا في الرد. هذا الفريق يثق في نفسه دائما ويستطيع تحقيق النتائج.

سنواصل اللعب بهذا الثبات في المستوى». وخسرت سويسرا مرة واحدة في 12 مباراة رسمية منذ بطولة أوروبا 2016 وحدث ذلك في لقاء في ضيافة البرتغال في تصفيات كأس العالم. وقال مدرب سويسرا «كنت أتمنى أن نفعل ما لم نفعله أمام البرتغال بأن نلعب بأسلوبنا ونحاول فرض سيطرتنا بطريقتنا».في الشوط الأول واجهنا بعض الصعوبات ولم يكن بوسعنا تنفيذ ما نريده وجعلنا المنافس يشكل خطورة علينا. «في الشوط الثاني طالبت اللاعبين بالتحلي بالهدوء والتركيز والثقة في أنفسهم ومحاولة الضغط على المنافس وصناعة فرص للتسجيل وهذا ما حدث».