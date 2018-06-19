بلاتر يحضر لقاء المغرب والبرتغال

المصدر: لوزان - أ ف ب

سيتوجه السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الموقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، إلى روسيا لحضور مباراتين ضمن كأس العالم 2018 بينهما لقاء المغرب والبرتغال غداً، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد متحدث باسمه أمس.

وأشار المتحدث إلى أن بلاتر (82 عاماً) يغادر اليوم إلى روسيا، وسيحضر مباراة البرتغال والمغرب غداً على ملعب لوجنيكي في موسكو ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي بوتين في اليوم نفسه.

كما سيحضر مباراة كوستاريكا والبرازيل ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة في سان بطرسبرغ الجمعة قبل العودة إلى سويسرا، ورفض الفيفا التعليق على الزيارة.