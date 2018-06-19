كفيست لم يفقد الأمل

المصدر: موسكو - وكالات

قال لاعب خط الوسط الدنماركي ويليام كفيست إنه لم يفقد الأمل في المشاركة مجدداً ضمن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، وذلك رغم إصابته بكسر في الضلوع. وكان الاتحاد الدنماركي قد أعلن أن مشوار اللاعب، البالغ من العمر 33 عاماً، في المونديال قد انتهى إثر تعرّضه للإصابة خلال مباراة المنتخب الدنماركي التي فاز فيها على منتخب بيرو 1-0 في بداية مشوار الفريقين بالمونديال.

لكن اللاعب قال، أول من أمس، إنه سيتوجه إلى بلاده للخضوع لمزيد من الفحوص، وتقدم عبر مقطع فيديو نشره بموقع فيسبوك، بالشكر للجماهير على الدعم الذي تلقاه بعد خروجه مصاباً في مباراة بيرو. وقال لاعب فريق كوبنهاغن: «كأس العالم لا تزال طويلة، ولو واصل الفريق المشوار سأحاول بشتى الطرق أن أشارك مجدداً.. وسنعرف إمكانية ذلك قريباً».

ويشكل كفيست عنصراً مهماً في المنتخب الدنماركي؛ ونظراً لأنه شارك بالفعل بالمونديال لم يعد يحق لأوجه هاريدي، المدير الفني، استدعاء لاعب آخر يحلّ مكانه. ويلتقي المنتخب الدنماركي في مباراتيه المقبلتين في المجموعة منتخبي أستراليا وفرنسا.