كرواتيا تطرد كالينيتش

المصدر: موسكو - وكالات

أفادت الصحف الكرواتية الصادرة أمس أن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، قام بطرد مهاجم فريقه نيكولا كالينيتش، وذلك بعد أن رفض لاعب انتر ميلان الإيطالي النزول إلى أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق على نيجيريا السبت الماضي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولن تستطيع كرواتيا استبدال اللاعب المطرود بلاعب آخر لأن شروط الاستبدال لا تنطبق على هذه الحالة، حيث إنه لا يسمح باستبدال لاعب مكان آخر إلا إذا تعرض أحد اللاعبين لإصابة خطيرة، ولذلك ستكمل كرواتيا مشوارها في المونديال بقائمة تضم 22 لاعباً فقط. ورفض كالينيتش الدخول إلى أرض الملعب خلال الأمتار الأخيرة من مباراة السبت الماضي التي جمعت بين نيجيريا وكرواتيا والتي انتهت بفوز الأخيرة بهدفين نظيفين، حيث ادعى معاناته من آلام في الظهر.