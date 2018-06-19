«فيفا» يدعو قدامى نجوم المغرب

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتوجيه دعوات رسمية لنجوم كُروية مغربية سابقة، لحضور مُباريات أسود الأطلس في مُنافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أرسل دعوة رسمية للقائد السابق للمنتخب المغربي ونادي ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني، نور الدين النيبت، لمُتابعة إحدى مباريات المنتخب المغربي، كما أكد الاتحاد المغربي على موقعه في شبكة الإنترنت، أن نجم انتر ميلان الإيطالي السابق وقائد الأسود الحسين خرجة، قد تلقى بدوره دعوة رسمية لحضور قمة ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، بين المنتخب المغربي ونظيره البرُتغالي.

ومن جهة أخرى، توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بدعوة رسمية أخرى لمُدرب أسود الأطلس السابق بادو الزاكي لحضور آخر مُباريات أسود الأطلس بملعب «أرينا بالتيكا» بمدينة كالينينغراد في الخامس والعشرين من شهر يُونيو الجاري.

وفي سياق مُرتبط، أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه الرسمي، أنه يتلقى من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» دعوتين من صنف «Vvip» وثمانية من صنف «vip» في كل مُباراة.