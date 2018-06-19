أكد مدرب المنتخب السويدي لكرة القدم يان أندرسون أنه لم تكن هناك حاجة للجوء إلى تقنية المساعدة في الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لفريقه في المباراة ضد كوريا الجنوبية (1-صفر) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال روسيا 2018 أمس. وقال: «ركلة الجزاء كانت واضحة جداً. لم تكن بحاجة للتقنية». أضاف: «استحوذ الكوريون في منتصف ملعبنا في البداية، لكننا قمنا بحل هذه المشكلة». وتابع «كانت مباراة بدنية، صعبة، بيرغ أهدر العديد من الفرص لكن ذلك لا يقلقني، سيسجل في المباريات الأخرى».
أندرسون:لم نكن بحاجة للفيديو
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