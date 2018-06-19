أندرسون:لم نكن بحاجة للفيديو

المصدر: نيجني نوفغورود - أ ف ب

أكد مدرب المنتخب السويدي لكرة القدم يان أندرسون أنه لم تكن هناك حاجة للجوء إلى تقنية المساعدة في الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لفريقه في المباراة ضد كوريا الجنوبية (1-صفر) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال روسيا 2018 أمس. وقال: «ركلة الجزاء كانت واضحة جداً. لم تكن بحاجة للتقنية». أضاف: «استحوذ الكوريون في منتصف ملعبنا في البداية، لكننا قمنا بحل هذه المشكلة». وتابع «كانت مباراة بدنية، صعبة، بيرغ أهدر العديد من الفرص لكن ذلك لا يقلقني، سيسجل في المباريات الأخرى».