المونديال خطر على الصحة

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

حذر أطباء الطوارئ من وجود علاقة وطيدة ما بين التوتر والضغوطات النفسية الناجمة عن متابعة مباريات كأس العالم وقضاء المشجعين فترات طويلة أمام شاشات التلفزيون مع تناول الأكل بشكل عشوائي قد يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثيرون ومنها السكري وأمراض القلب والضغط الشرياني مشيرين إلى أنها قد ترفع أيضا نسبة الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية وقد تتسبب بالوفاة.

وغيّب الموت، الفنان المصري ماهر عصام إذ تعرض لانتكاسة في حالته الصحية،عقب هدف أوروغواي المتأخر في مرمى المنتخب المصري ، حيث أصيب بغيبوبة تامة أبقته تحت العناية المركزة حتى وفاته.وقال الدكتور محمود غنايم استشاري ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى دبي بأن التوتر وشد الأعصاب خاصة أثناء مشاهدة المباريات لساعات طويلة يؤديان فعلاً إلى ارتفاع ضغط الدم وهو ما قد يؤدي إلى حدوث نزيف دماغي أو جلطة قلبية مفاجئة وهذه الأمراض واسعة الانتشار، لافتاً إلى انه نتيجة للتوتر والضغوطات النفسية، التي تحدث عند المريض، يفرز جسمه بعض الهرمونات التي تعمل على زيادة سكر الدم، ما يجعل ضبط مستوى السكر في الدم، أمرًا في غاية الصعوبة.

وأضاف قد يؤدي الشعور بالضغط النفسي إلى إصابة بعض الأشخاص بالضغط الشرياني وأمراض القلب، وخصوصاً عند هؤلاء الأشخاص، الذين يكبتون غضبهم في المواقف المشحونة، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض ارتفاع الضغط، خاصة مع عدم تناولهم أدويتهم في المواعيد المحددة خاصة في ظل انهماكهم بمتابعة المباريات، لافتاً إلى أن مرضى ارتفاع الضغط، لديهم حساسية أكبر لأي شكل من أشكال الضغوط النفسية.

علاقة وطيدة

وقال الدكتور عبد الله راوح استشاري أمراض القلب بأن هناك علاقة وطيدة بين الضغط والتوتر النفسي وبين ارتفاع ضغط الدم المفاجئ إضافة إلى ارتباطها بأمراض القلب التاجية، لافتاً إلى أن الهرمونات التي يفرزها الجسم عندما يكون تحت الضغط والتوتر النفسي، هي تلك التي تسبب أضرارًا في الأوعية الدموية، وبالتالي تؤدي إلى أمراض القلب المفاجئة.

وأضاف إن العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وبين الضغط والتوتر النفسي متعددة الاحتمالات. ولكن عندما يزول سبب الضغط والتوتر النفسي، فإن ضغط الدم يعود إلى معدلاته الطبيعية. لكن ارتفاعًا من هذا القبيل أيضًا، ولو بصورة مؤقتة في ضغط الدم - عندما يحدث في فترات متقاربة - يمكن أن يسبب أضرارًا في الأوعية الدموية في القلب وقد يؤدي أيضا إلى الإصابة بالسكتات الدماغية نتيجة نزيف حاد في شرايين الدماغ.

وقال إن ارتفاع ضغط الدم الناجم سواء من مشاهدة كأس العالم وما يصاحبه من التدخين بشراهة من قبل بعض المدخنين الذين ينفعلون مع مجريات المباريات.الانفعال.

وقال الدكتور سهيل الركن استشاري المخ والأعصاب إن مسببات السكتات الدماغية المفاجئة يرجع إلى تعرض الشخص لانفعالات شديدة وتنجم هذه الحالات عن ارتفاع الضغط الشديد الذي يؤدي إلى تمزق الشرايين الصغيرة بداخل المخ، ومن ثم يتسبب ذلك في حدوث نزيف داخل المخ، أو يحدث تشوهات وعائية داخل المخ، أو تمزق أمهات الشرايين الرئيسية الضعيفة .

وأضاف بأن الإصابة بالسكتة الدماغية تحدث عند انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو يقل بشدة، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والشرايين في القلب ويمكن أن يحدث للشرايين في الدماغ.