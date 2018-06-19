مدرب بيرو يحفّز لاعبيه

المصدر: موسكو - وكالات

بدأ الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو الأول ، أمس، تدريبات فريقه بالعاصمة الروسية موسكو، بحديث مطوّل مع اللاعبين لزيادة الدوافع لديهم قبل مباراتهم الحاسمة أمام فرنسا يوم الخميس المقبل، في ثاني جولات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعقد جاريكا اجتماعاً مع اللاعبين امتد إلى 45 دقيقة داخل إحدى غرف خلع الملابس بملعب التدريبات، لتحفيزهم وإزالة آثار السقوط في المباراة الأولى أمام الدنمارك. ومن أجل تخفيف الضغط على الفريق، سمح جاريكا للاعبيه، أول من أمس، باستقبال عائلاتهم، كما عندما قام جاريكا بعد التحدث مع اللاعبين وقبل بداية التدريبات، بلعب كرة القدم مع أحد أحفاده الذي كان يرتدي قميص منتخب بيرو.