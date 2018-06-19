سيلفا: البرتغال أقوى من المغرب

المصدر: روسيا - أ ف ب

اعتبر مهاجم نادي ميلان الإيطالي والمنتخب البرتغالي لكرة القدم أندريه سيلفا أمس أن منتخب بلاده «أقوى» من نظيره المغربي، وذلك قبل يومين من لقائهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في مونديال 2018.



وقال سيلفا (22 عاما) في مؤتمر صحافي «أعتقد أن البرتغال أقوى من المغرب إذا ما قمنا بمقارنة بين المنتخبين»، محذراً في الوقت نفسه من أن المباراة «لن تكون سهلة».



مهمة صعبة

وفي الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تعد الأصعب في المونديال، تمكنت البرتغال من فرض التعادل 3-3 على أسبانيا بفضل «هاتريك» أفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو، بينما خسر المغرب بصعوبة بالغة أمام إيران صفر-1، بهدف لمهاجمه عزيز بوحدوز خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وقال سيلفا (22 عاما) الذي كان احتياطياً ضد أسبانيا لكنه قد يشارك كأساسي ضد المغرب «لست بصدد القول إن المهمة ستكون سهلة، يتعين علينا احترام كل المنتخبات، ليست هناك مباراة سهلة في كأس العالم».



أضاف «الجميع يعرف المغرب، نعرف بأن أغلب اللاعبين ولدوا في أوروبا وأن نتيجة مباراتهم ضد إيران كان من الممكن أن تكون مختلفة»، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن «البرتغال مرشحة للفوز بكأس العالم. نحن نفكر فقط في الفوز بالمباراة المقبلة، أمام خصم صعب جداً».



شرف

ورداً على سؤال عن رونالدو، قال سيلفا «اللعب معه شرف كبير، هو أفضل لاعب في العالم، والعلاقة معه طبيعية، وهذا يجعل الأمور أكثر بساطة».