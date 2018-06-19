الفنانون في بطرسبورغ لدعم الفراعنة

المصدر: سان بطرسبورغ - د ب أ

وصل عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والسياسة والشخصيات العامة في مصر إلى مطار سان بطرسبورغ، استعداداً لدعم المنتخب المصري لكرة القدم في مباراته أمام نظيره الروسي اليوم، بملعب زينت أرينا، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.



وشهد مطار سان بطرسبورغ وصول عدد كبير من الطائرات الحكومية والخاصة ورحلات عدة من مطار القاهرة الدولي تضم عدداً من الفنانين والشخصيات العامة لدعم منتخب الفراعنة.

ومن بين الحضور عدد من نواب البرلمان المصري على رأسهم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجانب الفنانين أحمد عبد العزيز وروجينا والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن والمطرب سمير الاسكندراني، بجانب عدد كبير آخر من النجوم.



يذكر أن منتخب مصر خسر مباراته الأولى في كأس العالم أمام أوروغواي بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الأولى للبطولة.