سابقة تاريخية للكبار

المصدر: موسكو - وكالات

تعثرت منتخبات البرازيل وألمانيا والأرجنتين، وهي الفرق الأكثر فوزاً بلقب كأس العالم، معاً في مبارياتها الأولى بمونديال روسيا 2018، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتعادلت البرازيل، الفائز بلقب المونديال خمس مرات، أول من أمس مع سويسرا بنتيجة 1 - 1 بمدينة سوتشي الروسية، وذلك بعد ساعات من سقوط ألمانيا، الفائزة باللقب أربع مرات، أمام المكسيك بهدف نظيف في موسكو.

وأخفقت الأرجنتين، بطلة العالم عامي 1978 و1986، السبت في الإفلات من التعادل أمام أيسلندا التي تخوض المونديال هذا العام للمرة الأولى في تاريخها. وشاركت البرازيل وألمانيا والأرجنتين معاً في 16 نسخة من بطولات كأس العالم.