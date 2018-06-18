بلجيكا تكتسح بنما بثلاثية في بداية مشوارها بالمونديال

المصدر: د ب ا

كسرت تسديدة مباشرة مذهلة من دريس ميرتنز وثنائية من روميلو لوكاكو مقاومة بنما الشجاعة في مشاركتها الأولى في كأس العالم لكرة القدم حيث فازت بلجيكا 3-صفر في افتتاح المجموعة السابعة اليوم الاثنين.

وسدد ميرتنز كرة قوية بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مرت من فوق الحارس خايمي بينيدو بعدما فشلت بنما في إبعاد تمريرة عرضية.

وأتى عمل لوكاكو الكبير في الهجوم ثماره عندما حول بضربة رأس تمريرة كيفن دي بروين الرائعة داخل الشباك في الدقيقة 68 قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر عقب تمريرة من ايدن هازارد.

وشهدت المشاركة الأولى لبنما في كأس العالم تحية كبيرة من آلاف الجماهير التي لوحت بأعلامها.

وعانت بنما من بداية متخبطة عندما كاد لوكاكو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى بعدما مرر دي بروين كرة إلى يانيك كاراسكو ومنه إلى مهاجم مانشستر يونايتد الذي أطاح بالكرة.

ورغم قضاء أغلب فترات المباراة في الدفاع أظهرت بنما سرعة وقوة عندما انطلقت في هجمات مرتدة وصنعت الفرص في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل.

ولم تهدر بلجيكا وقتا في الشوط الثاني وافتتح ميرتنز التسجيل في الدقيقة الثانية وبدأت بنما في البحث عن هدف التعادل مما زاد المساحات في دفاعها.

وأظهرت بلجيكا براعتها في الركلات الثابتة وستكون سعيدة بما قدمته أمام بنما القوية بدنيا قبل أن تلعب ضد تونس وانجلترا اللتين ستتواجهان في فولجوجراد في وقت لاحق من اليوم الاثنين.