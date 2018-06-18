صلاح يكشف حالته قبل مباراة روسيا

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن النجم المصري محمد صلاح، الاثنين، جاهزيته لقيادة هجوم منتخب مصر، خلال اللقاء المرتقب مع المنتخب الروسي غداً.

وكتب صلاح على "تويتر": "جاهز للغد"، وذلك بعد غيابه عن اللقاء الأول الذي خسر فيه المنتخب المصري أمام أوروغواي بهدف دون رد.

وتعرض صلاح لإصابة قوية بالكتف في مايو الماضي، خلال لقاء ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على روسيا، للاحتفاظ بفرصه في العبور لدور الـ16، خلال المجموعة التي تتصدرها روسيا بعد فوزها بخماسية نظيفة على السعودية في لقاء الافتتاح.

