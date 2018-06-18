السويد تهزم كوريا الجنوبية بمساعدة الفيديو

المصدر: وكالات

تغلب المنتخب السويدي بصعوبة على نظيره الكوري الجنوبي 1 / صفر اليوم الاثنين على ملعب استاد "نيجني نوفجورود" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 وسجله أندرياس جرانكفيست من ضربة جزاء احتسبها الحكم من خلال الاعتماد على نظام "حكم الفيديو المساعد" ، الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم.

وجاء الفوز في مباراة اليوم ليستعيد المنتخب السويدي مذاق التسجيل من جديد بعد الضغوط التي واجهها الفريق ومديره الفني يان أندرسون خلال الفترة الماضية ، في ظل اعتبار أن الفريق يعاني من عقم تهديفي في غياب نجمه السابق زلاتان إبراهيموفيتش ، الذي لم يبد المدرب اهتماما بعودته إلى المشاركة الدولية.

فقد أخفق المنتخب السويدي في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الودية الثلاث الأخيرة التي شهدت خسارته أمام رومانيا صفر / 1 وتعادله سلبيا مع كل من الدنمارك وبيرو ، وكان آخر هدف سابق للفريق السويدي في المباراة الودية التي خسرها أمام نظيره الدنماركي 1 / 2 في 24 مارس الماضي.