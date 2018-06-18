البرتغال تصنع تمثالاً لرونالدو بعد الهاتريك

المصدر: البيان الإلكتروني

استبدلت السلطات البرتغالية تمثال كريستيانو رونالدو الموجود في مطار جزيرة ماديرا، والذي كان قد أثار السخرية والجدل لعدم تطابق ملامحه مع وجه اللاعب الوسيم، بآخر يشبهه هذه المرة. وفقاً لسكاي نيوز.

ووضع التمثال النصفي الجديد مكان القديم في المدخل الرئيسي لمطار جزيرة ماديرا، مسقط رأس نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد الإسباني.

وجاء تغيير التمثال بناء على طلب من عائلة رونالدو، بعد بقاء القديم في المكان لما يقارب العام.

وسلطت الأضواء لأول مرة على تمثال رونالدو القديم النصفي المثير للجدل، في أواخر مارس من العام الماضي أثناء مراسم تغيير اسم مطار جزيرة ماديرا البرتغالية التي ترعرع فيها الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد والمنتخب البرتغالي، ليحمل اسم كريستيانو رونالدو.

وشبّه وقتها كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التمثال القديم بنيال كوين، المهاجم السابق، لنادي لسندرلاند الإنجليزي.

وقال الفنان مانويل سانتوس الذي نحت تمثالي رونالدو: "لقد صنعت تمثالا ثانيا لكي يرى الناس أنني ليس ذلك الشخص الذي وصف في وسائل الإعلام. صراحة لقد أعجبني التمثال الأول لرونالدو، وكنت فخورا به".

وتم استبدال التمثال القديم لرونالدو في ذات اليوم الذي تصدر فيه النجم البرتغالي العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام العالمية عقب تسجيله لثلاثية، محققا التعادل للبرتغال أمام إسبانيا بنتيجة 3-3 في نهائيات كأس العالم 2018، والتي تقام حاليا في البرازيل.