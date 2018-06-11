بشرى سارة للمصريين بشأن مونديال روسيا

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إن التلفزيون المصري لديه الحق فى بث عدد 22 مباراة من مباريات كأس العالم المقام بروسيا.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن بث المباريات جاء انطلاقا من الحرص على حق الشعب المصري في مشاهدة منتخبه الوطني بكأس العالم في روسيا، مضيفة أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) يوم 6 يونيو الجاري للحصول على حق إذاعة 28 مباراة من بطولة كأس العالم، ضمنها مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد على أن تفيد الفيفا بالرد خلال يومين.

وأضاف أنه لم يرد أي رد من الفيفا على طلب الوطنية للإعلام، لذا فقد تمت مخاطبة جهاز حماية المنافسة، وشرح الأمر له، وقرر الجهاز في جلسته المنعقده اليوم العاشر من يونيو الجاري، طبقا للقوانين والأعراف الدولية، أن التلفزيون المصري لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم.

وأكد البيان وفقا للصحف المصرية أنه بذلك يحق للوطنية للإعلام بث عدد 22 مباراة من ضمنها مباريات المنتخب المصري على البث الأرضي.

وقرر زين بث المباريات على التلفزيون المصري بثا أرضيا حفاظا على حق المواطن المصري في مشاهدة منتخبه الوطني لكرة القدم، متمنيا التوفيق للمنتخب في مشواره ومشاهدة ممتعة للمواطن المصري