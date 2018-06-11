مسرح المجاز يضع الجمهور في قلب البطولة

أعلن مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تخصيص منصة في مقره لعرض مباريات كأس العالم 2018 التي يتم نقلها على الهواء مباشرة من خلال قنوات البث الفضائي المخصصة لنقل الحدث. ويتيح المسرح لعشاق كرة القدم فرصة مشاهدة مباريات كأس العالم برسوم رمزية، والتي تبدأ منافساتها في روسيا بتاريخ 14 يونيو الجاري وتستمر لغاية 15 يوليو المقبل.

ووفقاً لطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن إتاحة مشاهدة منافسات كأس العالم عبر منصة خصصها مسرح المجاز لهذا الحدث المهم انطلاقاً من حرصه على مواكبة الأحداث العالمية المهمة، وتوفير أجواء عائلية تستهدف مختلف فئات المجتمع من محبي كرة القدم، لمشاهدة المونديال. وأشار علاي إلى ما تحظى به بطولة كأس العالم من متابعة منقطعة النظير مما شكل دافعاً نحو عرض المباريات في مقر مسرح المجاز الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي. ولفت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى حزمة وافرة من الأنشطة والبرامج التي يعمل عليها مسرح المجاز وتستهدف استقطاب الجمهور من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز أهدافه الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

تقنيات

وتم تجهيز خيمة مخصصة في مقر مسرح المجاز بأحدث التقنيات والأجهزة لعرض منافسات بطولة كأس العالم على الهواء التي توفر فرصة الاستمتاع بمتابعة فعاليات مونديال روسيا. وتتيح تجهيزات النظام الصوتي المتطور والمتميز بالجودة العالية والدقة والأول من نوعه في المنطقة متابعة مباريات كأس العالم بأجواء فريدة من الحماس.