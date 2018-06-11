توقع السفير البريطاني لدى موسكو لوري بريستو، أن يزور روسيا نحو 10 آلاف مشجع بريطاني خلال نهائيات كأس العالم 2018 . وقال بريستو: «نتوقع أن يأتي نحو 10 آلاف بريطاني لحضور مباريات الدور الأول من المونديال». وأضاف إنه يصعب توقع العدد الدقيق لمشجعي المنتخب الإنجليزي في المونديال، بسبب قدوم الكثير من الجماهير حول العالم لتشجيعه.
بالفيديو..أهداف ألمانيا السبعة بدون لاعبي البرازيل!
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأهداف المانيا السبعة في مرمى البرازيل لكن دون وجود للاعبي البرازيل في الفيديو وذلك باستخدام وسيلة متطورة في عالم المونتاج..