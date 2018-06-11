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المصدر:
  • لندن - وكالات
التاريخ:
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توقع السفير البريطاني لدى موسكو لوري بريستو، أن يزور روسيا نحو 10 آلاف مشجع بريطاني خلال نهائيات كأس العالم 2018 . وقال بريستو: «نتوقع أن يأتي نحو 10 آلاف بريطاني لحضور مباريات الدور الأول من المونديال». وأضاف إنه يصعب توقع العدد الدقيق لمشجعي المنتخب الإنجليزي في المونديال، بسبب قدوم الكثير من الجماهير حول العالم لتشجيعه.

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