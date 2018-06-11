اكتسح منتخب صربيا نظيره البوليفي 5 -1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما في غراتس النمساوية. ويدين المنتخب الصربي بالفضل في هذا الفوز لإلكسندر ميتروفيتش والذي سجل (هاتريك). وتكفل آدم لياييتش وبرانسلاف ايفانوفيتش بالهدفين الآخرين لصربيا. وجاء الهدف الوحيد لمنتخب بوليفيا بتوقيع جاسماني كامبوس.
بالفيديو..أهداف ألمانيا السبعة بدون لاعبي البرازيل!
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأهداف المانيا السبعة في مرمى البرازيل لكن دون وجود للاعبي البرازيل في الفيديو وذلك باستخدام وسيلة متطورة في عالم المونتاج..