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05

المصدر:
  • غراتس - وكالات
التاريخ:
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اكتسح منتخب صربيا نظيره البوليفي 5 -1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما في غراتس النمساوية. ويدين المنتخب الصربي بالفضل في هذا الفوز لإلكسندر ميتروفيتش والذي سجل (هاتريك). وتكفل آدم لياييتش وبرانسلاف ايفانوفيتش بالهدفين الآخرين لصربيا. وجاء الهدف الوحيد لمنتخب بوليفيا بتوقيع جاسماني كامبوس.

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