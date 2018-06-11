نشر أحد المشجعين الحاضرين مباراة هولندا والأرجنتين التي أقيمت، الأربعاء، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في البرازيل، فيديو شكك فيه بصحة ضربة الجزاء الاولي الضائعة لهولندا.