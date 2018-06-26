احتجاج جميل

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

شهدت بطولات كأس العالم، عدداً من الأحداث التاريخية التي لا تنسى، ولكن هناك قصص أخرى لم ترو حتى يومنا هذا، «البيان الرياضي» يرصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطولات كأس العالم على مر التاريخ.

من وجهة نظرنا، أنه في الدقيقة 53 من اللقاء، تعرض لاعبنا البيرت فليب لإعاقة داخل منطقة جزاء منتخب ألمانيا، كانت تستحق احتسابها ضربة جزاء، ولكن هذه هي وجهة نظرنا وليس وجهة نظر السيد روشيلبيرغ كورت الذي أدار اللقاء، فقط أردنا أن نعبر عن وجهة نظرنا لا أكثر.

كان هذا هو الاحتجاج الذي تقدم به منتخب بلجيكا بعد خسارته في دور الـ 16 أمام ألمانيا في مونديال 1994، بعد مباراة انتهت لصالح حامل لقب البطولة 3 - 2، واستحق هذا الاحتجاج أن يطلق عليه اسم الاحتجاج الجميل، بل كان درسا في الأسلوب الراقي في التعامل، فلم يندفع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم خلف الصحافة في بلاده التي اتهمت الحكم السويسري روشيلبيرغ كورت بالانحياز إلى بلده الأصلي ألمانيا، بل تعامل الاتحاد البلجيكي بهدوء، وهو يرسل هذا الاحتجاج مرفقا بشريط فيديو للدقيقة 53 التي شهدت الواقعة.

ورد «فيفا» حينها: نشكركم على هذا الأسلوب، ونأمل أن لا تتسبب أخطاء قضاة الملاعب في تغيير نتيجة أخرى، وأن تحتج بقية الاتحادات بالطريقة نفسها متى ما حدث خطأ غير مقصود.