الكرة المبتسمة

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

شهدت بطولات كأس العالم، عدداً من الأحداث التاريخية التي لا تنسى، ولكن هناك قصص أخرى لم ترو حتى يومنا هذا، «البيان الرياضي» يرصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطولات كأس العالم على مر التاريخ.



بشكلها «المبتسم» حيث لم تكن الكرة في بدايات المونديال كاملة الاستدارة، ومن قطعة واحدة عند التصنيع بل كانت مكونة من قطعتين داخلية وخارجية، وكانت الخارجية تحتاج إلى إغلاق بواسطة خيوط، فكان شكل الكرة وهي فارغة كما المبتسمة، ولكن الاسم من طرائف المونديال الأول أن الكرة كانت تبتسم فعلاً لصحابها، حيث أصر طرفا النهائي أوروغواي والأرجنتين على لعب المباراة بكرة تم تصنيعها في بلد المنتخب، وعند الخلاف تم الاتفاق على أن يلعب الشوط الأول بكرة أرجنتينية والثاني بكرة من صنع البلد مستضيف المونديال الأول، وانتهى الشوط الأول بالكرة الأرجنتينية لصالح التانغو الذي تقدم 2-1، لكن عند استخدام كرة أوروغواي تغير الحال تماماً ونجح صاحب الأرض في الحصول على اللقب بعد الفوز 4 x 2.



