«ريرا».. نشيد وطني

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

شهدت بطولات كأس العالم، عدداً من الأحداث التاريخية التي لا تنسى، ولكن هناك قصصاً أخرى لم ترو حتى يومنا هذا، «البيان الرياضي» ترصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطولات كأس العالم على مر التاريخ.

ريرا ريرا ريرا، كانت تلك هي الإضافة التي وضعتها جماهير منتخب شيلي، على النشيد الوطني للدولة، ولفترة طويلة خلال الستينات من القرن الماضي، كان جمهور تشيلي يردد هذه الكلمة ثلاث مرات قبل أن يبدأ اللاعبون في إنشاد النشيد الوطني للدولة قبل المباريات الدولية.

جاء هذا التصرف من جمهور المنتخب التشيلي تقديرا واحتراما للمدرب ريرا فيرناندو الذي تحمل الكثير من النقد عندما أبعد النجوم من القائمة التي مثلت تشيلي في مونديال 1962 الذي استضافته، ولكن عندما نجح المنتخب في الحصول على المركز الثالث، وهو أفضل مركز في تاريخه في المونديال، لم تهتف الجماهير للاعبين، بل هتفت للمدرب الذي كان شجاعا جدا، ومنذ ذلك اليوم ولفترة قاربت السنوات العشر كان هذا الهتاف مستمرا.