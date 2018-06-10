بالفيديو.. سرّ الرقم 4 في نهائيات كأس العالم

باتت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 على الأبواب، ولم يتبق على انطلاقها سوى 4 أيام.

بعد أربعة أيام، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ 21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

إنه الوقت المناسب إذن لمواصلة العد التنازلي، لغاية بداية أم البطولات، وسنسلط الضوء اليوم على الرقم 4، الذي يحفل به تاريخ كأس العالم.

4 – حظي 56 لاعباً بشرف المشاركة في موقعتين نهائيتين لبطولة كأس العالم ، لكن أربعة منهم فقط تمكنوا أيضاً من هزّ الشباك في كلتا المباراتين الحاسمتين.

كان فافا وبيليه حسب موقع الفيفا أول لاعبين حققا هذا الإنجاز، عندما وقّع كل واحد منهما على ثنائية عند فوز البرازيل بنتيجة 5-2 في نهائي نسخة 1958 على السويد صاحبة الضيافة. وبعد مرور أربع سنوات، وقّع فافا في نهائي نسخة 1962 على الهدف الذي حسم به انتصار منتخب بلاده على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3-1، أما بيليه الذي غاب عن هذه المباراة النهائية بسبب الإصابة، فقد نجح بعد ذلك بثماني سنوات في تسجيل الهدف الأول بالرأس لمنتخب البرازيل خلال فوزه على إيطاليا بنتيجة 4-1 في نسخة 1970.

ومن اللاعبين الأربعة الذين سجلوا ثنائية في نهائي أكبر محفل كروي في العالم، نجد بول بريتنر، الذي تحمل مسؤولية ترجمة ركلة جزاء عند فوز الألمان في نهائي 1974 بنتيجة 2-1 على هولندا، قبل أن يتمكن بعد ثماني سنوات من تسجيل هدف الشرف لفائدة المنتخب الألماني خلال هزيمته أمام إيطاليا بنتيجة 1-3.

وأخيراً، يأتي زين الدين زيدان، الذي ساهم بهدفين بالرأس في نهائي نسخة 1998 في فوز فرنسا بثلاثية نظيفة على البرازيل، كما أضاف في نهائي 2006 ضد إيطاليا هدفاً آخر عن طريق ركلة جزاء مبكرة، لكن المنتخب الفرنسي خسر في نهاية المطاف بركلات الترجيح.