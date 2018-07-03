«فيفا» يتعرض للانتقادات

المصدر: Ⅶ يوسف الشافعي - موسكو

تناولت العديد من الصحف العالمية ذائعة الصيت قرار العُقوبات التي فرضها «فيفا» على المنتخبات، والتي كال فيها الاتحاد الدولي بأكثر من مكيال، مُبدية استغرابها الشديد من الغرامة الكبيرة التي فُرضت على الاتحاد المغربي، في الوقت الذي تفادى فيه تغريم الاتحاد الإسباني على خلفية المخالفات نفسها، واكتفى بإنذاره.

وكَشف الاتحاد الدولي لكُرة القدم «الفيفا»، عن عُقُوباته في حق الاتحادات الكُروية لكرة القدم، بعد استكمال مُباريات الدور الأول من كأس العالم لكرة القدم المُقامة حالياً بروسيا.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتغريم الاتحاد المغربي لكُرة القدم مبلغاً مالياً قيمته 65 ألف فرنك سويسري، وذلك على خلفية اقتحام أرضية الملعب من طرف رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، واحتجاجه على قرارات حكم مُباراته أمام إسبانيا رافشان إيرماتوف الأوزبكي.

غرامات مالية

وقام «الفيفا» بفرض غرامات مالية على الاتحادات الكُروية الخاصة بالبلدان التالية: المغرب، المكسيك، صربيا وروسيا.

واعتبرت الغرامة التي فُرضت على الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأعلى من بين الاتحادات الأخرى، إذ تم تغريم الاتحاد المكسيكي 15 ألف دولار، 10 آلاف دولار للاتحاد الروسي، و20 ألف دولار للاتحاد الصربي لكرة القدم.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوجيه إنذار للاتحاد المصري لكُرة القدم، على خلفية غياب النجم محمد صلاح عن الندوة الصحفية التي أعقبت مُباراة مصر والسعودية.

كما قام الاتحاد الدولي بتوجيه إنذار لكل من نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب المغربي، ومُساعد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، الفرنسي باتريس بوميل، وذلك على خلفية الأحداث التي تَلت مُباراة إسبانيا والمغرب بملعب «أرينا بالتيكا» بمدينة كالينينغراد.

انتقادات

وفي إطار الانتقادات الموجهة للاتحاد الدولي ألقى اللاعب الكرواتي السابق دافور سوكر، باللوم على ازدحام جدول المباريات الدولية، مؤكداً أنه المتسبب الأول في خروج المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 مثل ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا.

إعداد خاص

وقال سوكر الذي يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: «شيء ما يحدث مع المرشحين، أعتقد أن الأمر يتعلق بالإعداد الخاص بألمانيا أو الأرجنتين أو إسبانيا، في الفيفا واليويفا علينا أن نرى إذا كان من الممكن تقليص عدد المباريات».

وأضاف سوكر، قائلاً: «لدينا العديد من المباريات التحضيرية، ودوري الأمم، أعرف أن الأموال وحقوق البث التلفزيوني مهمة ولكن علينا أن نقلص عدد المباريات».

أبرز المنتخبات

وتعتبر كرواتيا أحد أبرز المنتخبات في النسخة الحالية من المونديال الروسي، حيث تأهلت أول من أمس الأحد إلى دور الثمانية من البطولة إثر تغلبها بركلات الترجيح على الدنمارك.

وودعت ألمانيا، حاملة اللقب، المونديال من الدور الأول، فيما خرجت إسبانيا والأرجنتين من دور الستة عشر.

وأشار سوكر إلى أن هذه المشكلات يمكن أن تستمر حتى بطولة كأس أمم أوروبا 2020، حيث إن تلك البطولة ستلعب في مقرات موزعة على 12 دولة.

لا سعادة

واختتم اللاعب السابق لريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين قائلاً: «يمكن أن تلعب في باكو ثم تعود إلى ميونخ، اللاعبون لا يشعرون بالسعادة مع رحلات السفر».