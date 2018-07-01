المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

وقع نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني في قبضة الجماهير خلال جولة قام بها بشارع ليكروسكايا القريب من الساحة الحمراء.

وتجمهر حوله مشجعو «نسور قرطاج» لالتقاط الصور التذكارية. وسأل المشجعون المساكني عن أسباب المستوى المتواضع للمنتخب خاصة في المباراة الثانية أمام بلجيكا.

وأكد المساكني، أن الأخطاء الدفاعية الفادحة كانت وراء الهزيمة بخماسية، مشيرا إلى أن نسور قرطاج لم يكونوا على أتم الاستعداد بدنيا وذهنيا لمواجهة زملاء هازارد.

كما طمأن نجم نسور قرطاج، الجماهير عن حالته الصحية، مشيراً إلى أنه أجرى عملية جراحية في أميركا ويخضع حاليا لبرنامج تأهيل بدني.