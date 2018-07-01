هاري كين ب 6 دراهم

المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

يعرض رسام روسي صور نجوم منتخبات مونديال روسيا 2018 في شارع ليكروسكايا والساحة الحمراء ب 100 روبل فقط ) 6 دراهم(! وكانت صورة نجم المنتخب الانجليزي هاري كين الأكثر مبيعاً.

وكشف الشاب الروسي أنه طالب في كلية الفنون وموهوب في الرسم فخامرته فكرة استثمار المونديال وكسب مبلغ من المال يستعين به في دراسته الجامعية. وتفنن الرسام في رسم نجوم المونديال كل حسب ما قدمه من أداء ونتائج منتخبه.

كما ظهر هاري كين محتفلاً في اللوحة الزيتية فإن ذلك يعود لتسجيله 5 أهداف في المونديال وهو يتربع على عرش الهدافين بفارق هدف واحد عن كريستيانو رونالدو ) البرتغال( ولوكاكو) بلجيكا(.

دورسم الشاب الروسي توني كروس وهو حزين متحسر من خلال ملامح وجهه وحركة يديه وذلك دلالة على خروج منتخب المانشافت بطل البرازيل 2014 منذ الدور الأول في روسيا 2018، بعد هزيمتين أمام المكسيك 1-0 وكوريا الجنوبية 2-0 مقابل فوز وحيد على السويد 2-1 في الوقت البديل.