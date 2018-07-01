المطاعم الحلال مطلب العرب في المونديال

المصدر: موسكو- صلاح الدين الشيحاوي

تواجه الجماهير العربية المسلمة في موسكو صعوبات كبيرة في الوصول إلى مطاعم حلال. فالوجبات التي تقدمها بقية المطاعم غريبة عن الثقافة العربية وغير إسلامية وهو ما جعل الكثيرين يتضورون جوعاً لساعات طويلة. ففي موسكو، يستوقفك العرب باستمرار: هل تعرف مطعماً «حلالاً»؟ والإجابة في الغالب: لا. والمطاعم «الحلال» نادرة جداً في موسكو ولا يعرف موقعها إلا العارفون بخبايا المدينة وسبق لهم زيارتها سابقاً، حيث رصدوا مطاعم لبنانية تقدم وجبات الأرز بلحم الخروف على الطريقة الإسلامية وأطباق وسندويتشات الشاورما والسلطات. وللفوز بوجبة «حلال» عليك انتظار ساعة ربما لنيل مقعد فالازدحام الجماهيري كثيف.. جماهير تبحث عن سد رمقها بعدما سئمت الوجبات الغريبة عن بطونها طوال الأيام التي مضت.