المونديال.. كرنفال للفن والثقافات

المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

تحوّلت شوارع موسكو خلال كأس العالم إلى كرنفال رياضي وثقافي حيث تقام عروض متنوعة في كل مكان. ومن أجملها ذلك العرض الذي أقيم أمام المتحف التاريخي والذي يجمع بين فن الرقص وكرة القدم.

فتيات شابات يرتدين اللباس الروسي التقليدي بألوانه الجميلة وطفل موهوب في كرة القدم يقدمون عرضا مشتركا وسط حشود غفيرة تقف إعجابا بالمهارات العالية. وخطف اللاعب الناشئ الأضواء باستعراضه الكروي حيث يداعب الكرة لدقائق طويلة دون أن تسقط أرضا، يروضها بقدمه اليمنى وتارة وباليسرى تارة أخرى، ويلهب الجماهير بحركات رائعة دون أن تفلت منه الكرة أو تلامس الأرض.

واستغل الكثير من الشباب الروسي توافد جماهير المونديال من أجل استعراض مهاراتهم، ليس في كرة القدم فقط بل في الرسم والموسيقى، حيث تزينت شوارع موسكو والمدن المستضيفة للبطولة بجداريات رائعة لنجوم كرة القدم، كما خطفت الفرق الموسيقية التي تعزف في الشوارع الأنظار.